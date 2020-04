Dansers Opéra de Paris maken voorstelling tijdens quarantaine

De balletdansers van de Opéra de Paris blijven ook tijdens de lockdown bewegen. Cédric Klapisch maakte met hun bijdragen zelfs een voorstelling, die ze opdragen aan alle zorgmedewerkers.

De een danst in zijn woonkamer, de ander in de keuken met de kinderen en iemand vond zelfs in bad de ruimte om gracieus te bewegen. De balletdansers van de Opéra de Paris hebben samen met de Franse regisseur Cédric Klapisch een voorstelling gemaakt, zonder effectief samen te komen. De dansers, die sinds half maart in quarantaine zitten samen met de rest van Frankrijk, filmden zichzelf met hun telefoon, en die beelden werden door Klapisch tot een geheel verwerkt, op muziek die Sergej Prokofiev schreef rond William Shakespeares ‘Romeo en Julia’.

Het idee komt van één van de dansers, Cyril Mitilian. ‘Een simpel idee: de dansers tonen die tijdens de lockdown blijven oefenen, ondanks de beperkte ruimte, het gezinsleven of het gemis van geliefden’, vertelde hij aan Le Figaro.