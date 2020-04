SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, bekijkt hoe het de vele satellieten die het in een baan rond de aarde stuurt minder zichtbaar kan maken.

SpaceX lanceerde woensdag opnieuw 60 Starlink-satellieten. Dat brengt het totaal op 420 operationele satellieten. Op termijn moeten dat 12.000 satellieten worden.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Met het heldere weer merken veel mensen ze op. Wat bijzonder is aan de Starlink-satellieten, is dat ze in de periode na de lancering in ongeveer dezelfde baan - als een trein - vlak na elkaar voorbijkomen.

Woensdag meldde het Belgisch UFO-meldpunt nog dat het dit jaar al bijna evenveel meldingen heeft ontvangen als in heel 2019, voornamelijk door de satellieten van Elon Musk. Zo was er op 18 en 19 april een piek van waarnemingen, nadat op 18 maart een reeks satellieten gelanceerd werd vanuit Florida.

Vanavond zijn de satellieten die gisteren zijn gelanceerd zichtbaar tussen 21.54 en 21.59 uur. Ze zullen van het westen naar het zuidoosten bewegen.

Zichtbaarheid

Elon Musk zegt op Twitter dat hij de zichtbaarheid wil verminderen. Ze zou onder meer het gevolg zijn van de manier waarop de zonnepanelen op de satellieten gevestigd zijn. Ook de lage baan en de grootte spelen een rol. SpaceX werkt aan een ‘zonnescherm’ die de reflectie van de satellieten bij nieuwe lanceringen moet verminderen.

In het begin zitten de satellieten nog dicht bij elkaar, daarna waaieren ze uit en worden ze op grotere hoogte gebracht. Ze worden dan ook minder en minder helder. Na verloop van tijd zijn ze met het blote oog niet meer te zien.

Met Starlink wil Elon Musk de hele wereld voorzien van supersnel internet vanuit de ruimte. Astronomen vrezen dat de vele satellieten op termijn hun blik op de ruimte (en van hun telescopen) zal vertroebelen.