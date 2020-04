Werchter vervangt verkochte tickets door tegoedbonnen

Wie al een ticket had gekocht voor één van de evenementen deze zomer op de wei van Werchter, krijgt het geld niet terug maar ontvangt een tegoedbon voor 2021 of 2022.

Het festival stelt in een mededeling uitdrukkelijk dat over de regerling overlegd is met de minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle. En in uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden kan een krediet inderdaad toegekend worden in plaats van een terugbetaling. Rock Werchter zegt daarover dat dit een maatregel is die de consument beschermt maar evengoed de impact van de huidige crisis voor de organisatoren beperkt.

Wat betekent dit concreet? Wie een ticket kocht voor Rock Werchter, Werchter Boutique of TW Classic krijgt een krediet ter waarde van het volledige bedrag (inclusief uitgaven voor drankbonnen bijvoorbeeld).

Vanaf 15 september zal dat krediet beschikbaar zijn in ‘mijn account’ op ticketmaster.be. Het krediet kan de consument vrij besteden aan festivals georganiseerd in het Festivalpark in Werchter in 2021 en 2022. Bovendien krijgt de eigenaar ook toegang tot een exclusieve presale voor Rock Werchter 2021.

Je geld terugkrijgen, lukt niet.