OPROEP: Gelooft u nog dat uw kind voor de zomer naar school gaat?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts liet weten dat de scholen vanaf 15 mei kunnen heropenen. Maar slechts deels en na een risicoanalyse en niet alle dagen en mits een goede monitoring van de nationale besmettingscijfers… Voor heel wat gezinnen en kinderen was dit akkoord een domper, want kleuters en heel veel leerlingen uit lager en middelbaar onderwijs vallen voorlopig uit de boot. Pre-teaching wordt dus voor velen hoogstwaarschijnlijk zeker in de maand mei nog de norm.

