De oversterfte in ons land is vergelijkbaar met de oversterfte in de meeste van onze buurlanden. Dat zei viroloog Steven Van Gucht. Met een grafiek verdedigde hij de manier van rapporteren in België. ‘Anders zouden we het aantal overlijdens sterk onderschatten.’

Op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum stelde viroloog Steven Van Gucht een grafiek voor die de totale oversterfte in ons land weergeeft. Die lijn vergeleek hij met het aantal coronadoden dat het Crisiscentrum dagelijks rapporteert.

‘Zoals u weet rapporteren wij elke dag de overlijdens door covid-19’, zei Van Gucht. ‘Dat zijn ook de vermoedelijke gevallen, waardoor België een hoog aantal overlijdens rapporteert, zeker in vergelijking met andere landen. Er bestaat ook een ander surveillancesysteem dat het totaal aantal overlijdens elke dag in België bijhoudt.’

De viroloog vertelde dat normaal gezien rond deze periodes een driehonderdtal overlijdens per dag worden geregistreerd. ‘Dat is normaal.’ Sinds 16 maart stijgt het aantal overlijdens snel. Dat toont de oranje lijn aan. Daar zitten alle overlijdens in. ‘We kunnen dan ook spreken van een significante oversterfte in België.’

Begin april waren er tachtig procent meer overlijdens dan verwacht. ‘Dat is vergelijkbaar met wat we zien in de meeste van onze buurlanden, en zeker niet hoger.’

De groene lijn toont het aantal coronadoden dat het Crisiscentrum rapporteert. Dat zijn dus zowel de bevestigde als de vermoedelijke gevallen. De stippellijn toont de overlijdens die bevestigd zijn in het laboratorium. ‘Onze rapportering komt dus goed overeen met de oversterfte die we zien bij de bevolking in zijn geheel. Wanneer we enkel zouden rekening houden met de bevestigde gevallen, dan zouden we het aantal overlijdens heel sterk onderschatten. Het is zeer waarschijnlijk dat die stijging van de oranje lijn te wijten is aan de covid-epidemie.’

De viroloog wijst erop dat de oversterfte veel groter is dan wat ‘we in de vorige jaren ooit gezien hebben’. ‘Groter dan bij hittegolven en griepepidemieën’. ‘De oversterfte zien we vooral bij 65-plussers, bij het begin van de uitbraak ook bij jongere generaties onder de 65 jaar.’