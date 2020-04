Toekomst Victoria’s Secret opnieuw in gevaar: investeerder wil overname afblazen

De coronacrisis stelt het lingeriemerk Victoria’s Secret, dat al te kampen had met imagoproblemen en dalende verkoopcijfers, voor een nieuw probleem. Investeerder Sycamore Partners, die een meerderheidsbelang zou verwerven in het label, wil nu afzien van de overname.

Er pakken opnieuw donderwolken samen boven Victoria’s Secret, ondanks de dalende verkoopcijfers nog steeds het grootste lingerielabel in de Verenigde Staten. Moederbedrijf L Brands verkocht eind februari een meerderheidsbelang aan investeringsfonds Sycamore Partners, maar de frisse start die het lingerielabel zo hard nodig heeft, komt er voorlopig niet.

Sycamore had 525 miljoen dollar (ofwel 485 miljoen euro) veil voor een belang van 55 procent in Victoria’s Secret - L Brands zou de overige 45 procent in handen houden - maar wil de overname nu afblazen.

Volgens Sycamore is de deal nietig door de maatregelen die L Brands heeft genomen wegens de coronacrisis. Zo sloot L Brands verschillende filialen, stuurde het personeel naar huis en schortte het huurbetalingen op. Sycamore stapte daarop naar een rechtbank in Delaware om een nietigverklaring te bekomen.

L Brands blijft vasthouden aan de deal en zal ‘de rechtszaak resoluut verdedigen en alle rechtsmiddelen aanwenden om zijn contractuele rechten af te dwingen’, laat het bedrijf weten.

Nieuwe koper?

Als Sycamore Partners zich alsnog met succes kan terugtrekken uit de overname, wordt het enorm moeilijk om een nieuwe koper te vinden, schrijft Bloomberg. Victoria’s Secret heeft de voorbije jaren immers al een aantal crisissen moeten bezweren, en kijkt nu ook aan tegen een kelderende verkoop door de verplichte winkelsluiting door de coronacrisis.

Het is onduidelijk of er naast Sycamore nog meer geïnteresseerden waren. Als die zich nu wel opnieuw aandienen, zal hun aanbod wellicht een pak lager liggen. De overeenkomst tussen Sycamore en L Brands waardeerde het lingerielabel op 1,1 miljard dollar.

Het is niet duidelijk wat er zal gebeuren met Leslie Wexner, als Victoria’s Secret toch op eigen kracht verder moet. De 82-jarige Wexner, die al 57 jaar aan het roer staat van L Brands, zou na de verkoop immers aftreden als ceo. Zijn positie was erg wankel geworden, vanwege zijn banden met miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes.