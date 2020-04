Antwerpse politie onderschept tonnen cocaïne en oorlogswapens in loods

In een loods in de haven van Antwerpen heeft de politie woensdag een berg cocaïne onderschept, volgens verschillende bronnen gaat het om bijna vier ton. Veertien personen werden opgepakt en er werden meerdere oorlogswapens aangetroffen.

De drugsspeurders van de federale gerechtelijke politie hebben woensdagavond een enorme klap uitgedeeld aan het drugsmilieu. In een lopend onderzoek werd een loods in de haven van Antwerpen geobserveerd, daar kwam woensdag een container met vis aan. De politie viel samen met de speciale eenheden binnen in de loods en trof er een gigantische hoeveelheid cocaïne aan. Volgens verschillende bronnen gaat het om bijna vier ton van het witte poeder, goed voor een straatwaarde van om en bij de 200 miljoen euro.

In de loods werden verschillende mannen opgepakt, onder wie enkele Surinamers uit Nederland. In de loop van de avond vielen de speurders nog op verschillende plaatsen in Antwerpen binnen en werd op het Eilandje een auto klemgereden met twee verdachten. In totaal werden volgens onze informatie veertien verdachten opgepakt, zij worden in de loop van donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Tijdens de actie werden volgens bronnen dicht bij het onderzoek ook meerdere oorlogswapens in beslag genomen, er is sprake van drie Kalasjnikovs. Het parket geeft voorlopig geen commentaar bij het onderzoek.