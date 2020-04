Uplace definitief begraven, nieuw project heet Broeklin

Het winkelcomplex Uplace in Machelen wordt definitief afgevoerd. Een nieuwe, hippe stadswijk onder de naam ‘Broeklin’ komt in de plaats.

Na vijftien jaar voorbereiding, wordt er definitief een kruis getrokken over Uplace. Het ambitieuze project van ondernemer Bart Verhaeghe waarbij een gigantisch winkelcentrum op een site in Machelen, vlakbij Vilvoorde en Brussel, moest verrijzen, bleek niet haalbaar. Financieel was al een krater geslagen en ook op vlak van de nodige vergunningen botste Uplace op zijn grenzen.

‘In alle nederigheid zeggen we dat we het niet gehaald hebben’, zegt CEO Jan Van Lancker. ‘Nu keren we de bladzijde om en gaan voor een nieuw project.’

Dat project zal Broeklin heten, een schalks een-tweetje tussen de Broeksite (ook wel de Renaultsite genoemd) waar het bouwterrein ligt en de bekende Brooklyn Bridge in New York. ‘Ook wij bevinden ons op een iconische brug’, zegt Van Lancker die over een symbolische omslag spreekt. Op de site moet een nagelnieuwe werkwinkelwijk uit de grond gestampt worden. Van Lancker heeft het over een nieuwe stadswijk die de oude industriële site omvormt. Professor Alexander D'Hooghe, die ook actief was in het Antwerpse Oosterweeldossier, werd eerder al aangesteld als architect van het vernieuwde project.