Ryanair vliegt niet met ‘idiote’ regel rond social distancing

Idioot, onbetaalbaar en inefficiënt. Ryanair-topman Michael O’Leary is geen fan van de voorgestelde regels rond social distancing tijdens een vlucht.

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair gaat niet vliegen als ze de zetels in het midden van de toestellen in naam van social distancing moet vrijlaten. Dat zegt O’Leary in een interview met de Financial Times.

Het voorstel noemde hij eerder al zinloos en onbetaalbaar. Ryanair wil dat de Ierse regering betaalt voor de opengelaten zetels als ze de maatregel doordrukt. ‘Of we vliegen niet’, zegt hij nu.

Het businessmodel van de Ierse maatschappij is gebaseerd op zo veel mogelijk vliegen met een zo vol mogelijk toestel. ‘We kunnen geen geld verdienen met 66 procent van de laadcapaciteit. Zelfs als je dat zou doen, bieden de zetels in het midden geen social distancing, dus het is een idioot idee waarmee je niets bereikt.’

O’Leary is voorstander van andere maatregelen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers en de lichaamstemperatuur van passagiers meten op de luchthavens.

EU en VS

Ook de luchtvaartsector denkt na over zijn exitstrategie. De Europese Commissie wil volgende maand een aantal maatregelen voorstellen voor het veilig heropstarten van vluchten. Er wordt nu onder meer gedacht aan social distancing op luchthavens en vliegtuigen en het dragen van mondmaskers.

Europees commissaris voor Transport Adina Valean zegt dat het onmogelijk is om nu al te zeggen wanneer de luchtvaart kan heropstarten.

Ook in de VS is discussie ontstaan over hoe social distancing kan toegepast worden op vliegtuigen. Het is onduidelijk of de Federal Aviation Administration passagiers en bemanningsleden kan dwingen om mondmaskers te dragen. Wel gaat ze nieuwe richtlijnen uitgeven.

Intussen hebben een aantal Amerikaanse maatschappijen al zelf maatregelen getroffen, waaronder het vrijlaten van de zetels in het midden.