Minder dan 1.000 mensen liggen nog op intensieve zorg door het nieuwe coronavirus. Dat is bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 230 doden en 211 nieuwe opnames gemeld.

993 patiënten liggen op intensieve zorg. Dat zijn er 27 minder dan de dag ervoor. Het is sinds eind maart geleden dat er minder dan 1.000 mensen op intensieve zorg lagen, zei viroloog Steven Van Gucht. Wel zijn opnieuw heel wat overlijdens gemeld. 93 mensen zijn in het ziekenhuis gestorven, 134 in woonzorgcentra. In de woonzorgcentra gaat het om 28 procent bevestigde gevallen.

In de ziekenhuizen zijn 211 nieuwe patiënten opgenomen. 367 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen nog 4.527 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 238 minder dan de dag ervoor.

Op de persconferentie werd een grafiek over de totale oversterfte in België voorgesteld. ‘Zoals u weet rapporteren wij elke dag de overlijdens door covid-19', zei Van Gucht. 'Dat zijn ook de vermoedelijke gevallen, waardoor België een hoog aantal overlijdens rapporteert, zeker in vergelijking met andere landen. Er bestaat ook een ander surveillancesysteem dat het totaal aantal overlijdens elke dag in België bijhoudt.'

De viroloog vertelde dat normaal gezien rond deze periodes een driehondertal overlijdens per dag worden geregistreerd. 'Dat is normaal. De oranje lijnt toont de evolutie van het totaal aantal overlijdens, dat aantal stijgt snel sinds 16 maart. We kunnen dan ook spreken van een significante oversterfte in België. De groene lijn toont de cijfers die wij rapporteren, zowel de bevestigde als de vermoedelijke overlijdens. De stippellijn toont de overlijdens die bevestigd werden in het laboratorium. Onze rapportering komt dus goed overeen met de oversterfte die we zien van de bevolking in zijn geheel. Wanneer we enkel zouden rekening houden met de bevestigde gevallen, dan zouden we het aantal overlijdens heel sterk onderschatten. Verder zien we ook dat die oversterfte veel groter is, dan we in vorige jaren ooit gezien hebben. Groter dan bij hittegolven of griepepidemieën. Oversterfte zien we vooral bij 65-plussers, bij het begin van de uitbraak ook bij jongere generaties onder de 65 jaar.’

Van Gucht ging ook in op de studie van de UAntwerpen die aantoont dat drie weken geleden slechts drie procent van de Belgen besmet is geweest met het virus. 'Dat cijfer zal nu niet veel hoger liggen, misschien vijf procent, maar we weten het niet zeker. Het overgrote deel van de bevolking heeft alvast geen immuniteit, het potentieel van het virus om nieuwe uitbraken te veroorzaken, is dus nog steeds zeer hoog.’

Volgens de viroloog is het reproductiegetal - aantal besmettingen per ­patiënt - nog een beetje gezakt naar 0,7. 'Dat komt omdat we de maatregelen goed blijven opvolgen. Dat zal het makkelijker maken om in de toekomst meer maatregelen los te laten.’

Van Gucht waarschuwt opnieuw voor het te snel loslaten van de maatregelen. 'Het virus is verre van verdwenen. Als we een aantal maatregelen versoepelen in de toekomst, moeten we voldoende voorzorgen nemen. We moeten voorkomen dat het virus opnieuw ongehinderd kan circuleren. Als we te snel loslaten, te drastisch, dan bereiden we ons gewoon voor op een nieuwe lockdown, dat is duidelijk.’

Het is daarom voor hem belangrijk dat de ziekenhuizen snel de capaciteit op intensieve zorg opnieuw kunnen opdrijven.

Valse websites

Het Crisiscentrum waarschuwt voor de vele valse verkoopwebsites. ‘Jammer genoeg zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen. Het centrum voor cybersecurity stelde de afgelopen dagen vast dat er heel wat domeinnamen zijn gekocht met verwijzingen naar het coronavirus en mondmaskers. Wees dus op je hoede’, aldus woordvoerder Yves Stevens. ‘Probeer kritisch te zijn voor je een aankoop doet. Als het aanbod te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. De kans bestaat dat de producten nooit worden geleverd, of dat het om namaak gaat.'