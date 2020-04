Van geflopt ebolamedicijn tot vitamine c: de kanshebbers tegen corona op een rij

Wetenschappers testen zowat een dozijn geneesmiddelen bij covid-patiënten.

Het bekendste is het ­malariamedicijn chloroquine. ­Ondanks de tegenvallende resultaten van een eerste experimentele reeks behandelingen zijn nog tientallen ­klinische studies aan de gang.

Het meeste heil verwachten vorsers van een gefaald kandidaat-medicijn tegen ebola, remdesivir. Ontwikkelaar Gilead Sciences haalde de virusremmer weer van de plank in de hoop er de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2-virus mee te kunnen blokkeren. De eerste resultaten van ­patiëntenproeven in China mogen we eind deze maand verwachten, die van experimenten met Europese en ­Amerikaanse patiënten eind mei.

Voorts bekijken de farmabedrijven Sanofi en Regeneron of hun medicijn tegen reumatoïde artritis, sarilumab, ook covid-patiënten kan helpen. ­Roche test zijn reumamedicijn tocilizumab. AbbVie test de aidsremmercombinatie ritonavir/lopinavir. ­

Fujifilm test het griep­medicijn ­favipiravir. Janssen Pharmaceutica test zijn kankermedicijn siltuximab. De resultaten van al die proefbehandelingen, die deels ook in ons land ­lopen, worden de komende weken en maanden verwacht.

Wat met vitamines?

Behalve met medicijnen zijn er ook proeven met vitamines en andere voedselsupplementen tegen covid-19. Een flink dozijn studies met stoffen als vitamine C, vitamine D, foliumzuur en zink als supplement is aan de gang of staat op stapel. De meeste studies zoeken uit of het zin heeft om die voedselsupplementen te verstrekken aan zorgverleners om hun kans op infectie te verlagen.

Een minderheid van de studies bekijkt of het loont om supplementen aan covid­patiënten te geven, in de hoop zo hun herstel te ondersteunen of te bespoedigen.