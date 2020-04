Bekende Antwerpse DJ Smos (53) overleden

DJ Smos, meer dan 25 jaar lang resident dj van discotheek Café d’Anvers, is overleden aan hartfalen. Hij werd 53 jaar.

Dj Smos is een icoon in de Antwerpse dansscène. Als sinds de jaren 90 was hij helemaal vervlochten met housetempel Café d’Anvers, pal in het Schipperskwartier.

In april 2017, drie jaar geleden, werd DJ Smos nog stevig in de bloemen gezet in de discotheek in de Verversrui. Hij werd toen 50 jaar en was er tegelijkertijd ook al 25 jaar lang resident dj.

Sneakers verkopen

‘Vroeger was er veel minder concurrentie. Er waren hooguit een handvol clubs waar je house kon horen, en Café d’Anvers was toen een van de trendsetters. Ik kwam er al voor ik zelf begon te draaien’, vertelde hij toen in een interview in Gazet van Antwerpen naar aanleiding van dat dubbele feest.

Ook na meer dan een kwarteeuw achter de draaitafels bleef Smos dj’en een aparte job vinden. ‘Het is werken wanneer andere mensen staan te feesten, maar je zit wel mee in de sfeer, natuurlijk.’

‘’t Is toch heel anders dan sneakers verkopen, wat ik overdag doe’, vertelde hij. ‘Precies omdat ik nog een andere job heb, voel ik niet de behoefte om op elk feest als laatste het licht uit te doen. Mijn huidige vriendin heeft ook een zoontje en daar wil ik ook leuke dingen mee doen. En dan is het zaak om een beetje fris op te staan en niet met een houten kop uit mijn bed te vallen. Die zelfdiscipline is niet altijd even gemakkelijk, maar het moet.’

Tomorrowland

Naast zijn vaste plek in Café d’Anvers draaide de dj ook op het dancefestival Tomorrowland en in de Rex Club in Parijs. Gedurende zijn hele carrière was DJ Smos de enige naam waarmee hij wilde aangesproken worden. ‘Zelfs mijn eigen moeder noemde me zo’, zei hij daar eerder over. ‘Als tiener ging ik in de weekends met vrienden op stap en na een paar pintjes gingen we een sandwich eten. Ik had een gezonde appetijt en kon er zo gerust drie, vier na elkaar naar binnen werken. Zo kwam ik aan mijn naam, en die is blijven plakken.’