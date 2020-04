Minstens vijf doden door tornado’s in zuiden van de VS

In het zuiden van de Verenigde Staten zijn woensdag minstens vijf mensen om het leven gekomen door hevige stormen. Dat melden de lokale autoriteiten in het zuiden van Oklahoma en Texas volgens CNN.

In Onalaska, in Texas, kwamen minstens drie mensen om het leven en raakten minstens twintig anderen gewond als gevolg van hevige stormen, aldus het rampenagentschap van Polk County in een mededeling. Volgens de autoriteiten is er ook aanzienlijke schade aan woningen, handelspanden en publieke infrastructuur.

Dezelfde storm maakte ook twee dodelijke slachtoffers in Marshall County, in het zuiden van Oklahoma. Een aantal mensen raakte ook gewond door de tornado die rond 17.00 uur toesloeg (middernacht Belgische tijd), al is het niet bekend hoe erg ze er aan toe zijn. De bewoners van Marshall County werden verwittigd door het tornado-alarmsysteem. ‘Als dat niet gebeurd was waren er veel meer doden geweest’, aldus het hoofd van het rampenbeheer.

De National Weather Service kondigde woensdag een tornado-alarm af voor verschillende regio’s in Oklahoma. Iets voor 17.00 uur plaatstelijke tijd werd een zware storm geregistreerd die hagelbollen zo groot als golfballen produceerde en zich met een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur in oostelijke richting bewoog.