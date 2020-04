Dode bij woningbrand aan tankstation in Oud-Turnhout

In Oud-Turnhout is in de nacht van woensdag op donderdag een dode gevallen bij een brand in een woning aan de Steenweg op Mol. Dat zegt de lokale politie.

Bij een woningbrand in Oud-Turnhout in de Kempen is een dode gevallen. Het huis is volledig uitgebrand. De woning in kwestie bevond zich achter een tankstation, maar dat laatste kon worden gevrijwaard. Gedurende de interventie werd de N18 even afgesloten voor alle verkeer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is de tweede zware brand in één dag tijd in Oud-Turnhout, na de natuurbrand in domein De Liereman woensdagavond. Ook daarvan is de oorzaak nog niet bekend. De natuurbrand beschadigde een waardevol veengebied van zowat 167 hectare, brandweerkorpsen uit de hele regio waren uren in de weer om het vuur onder controle te krijgen.