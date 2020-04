Vermiste Chinese journalist terug en opvallend vaderlandslievend

Li Zehua zegt dat hij werd vastgehouden en in quarantaine werd geplaatst door de Chinese politie na berichtgeving over het coronavirus vanuit de Chinese stad Wuhan. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De Chinese burgerjournalist Li Zehua was bijna twee maanden vermist nadat hij video’s over de corona-uitbraak Wuhan online had geplaatst, maar laat nu terug van zich horen. Hij zegt dat hij met geweld door de politie werd aangehouden en daarna voor een maand in quarantine werd geplaatst. Na die maand zou hij een maand in zijn geboorteplaats verbleven hebben.

Hoewel hij met geweld gearresteerd werd, beschrijft Zehua zijn maand in quarantine verder opvallend positief. ‘De politie was de hele tijd beleefd en volgde de wet. Ze zorgde ervoor dat ik rust en eten had. Ze gaven echt om mij’, zei hij. ‘Moge God China zegenen en de mensen zich wereldwijd verenigen.’

Die patriottische toon is duidelijk anders dan de video's die Zehua online plaatste voordat hij gearresteerd werd, schrijft The Guardian. Li was voor de Chinese staatzender CCTV naar Wuhan vertrokken nadat een andere burgerjournalist, Chen Qiushi, verdwenen was.