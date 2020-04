Presidentieel besluit over tijdelijke immigratiestop in VS ondertekend door Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag het presidentieel besluit ondertekend dat een tijdelijke immigratiestop instelt. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Zoals eerder aangekondigd op Twitter, heeft de Amerikaanse president een immigratiestop ingevoerd. De maatregelen geldt voor zestig dagen. In die periode zullen er geen green cards meer worden uitgereikt, die mensen toelating geeft om voor onbepaalde tijd in de VS te wonen en te werken. Visa om tijdelijk in de VS te komen werken, kunnen wel nog worden toegekend.

‘Om onze geweldige Amerikaanse werknemers te beschermen, heb ik net het besluit ondertekend dat de immigratie in de VS tijdelijk opschort’, zo wordt Trump geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN. ‘Dit moet ervoor zorgen dat de werkloze Amerikanen van gelijk welke achtergrond vooraan in de rij staan voor de jobs, van zodra onze economie heropent.’

Er zal ‘op het gepaste moment’ bekeken worden of de maatregel aangepast of verlengd moet worden, benadrukt Trump nog.