‘Oude partij’ mondmaskers na verdeling in Wallonië toch afgekeurd

Een partij gespecialiseerde KN95-mondmaskers, vergelijkbaar met FFP2-maskers, is na een extra controle in België afgekeurd. Dat is bevestigd aan onze redactie. ‘Het gaat om een oud lot, besteld door Wallonië’, zegt minister Philippe De Backer (Open VLD). De mondmaskers waren reeds verdeeld.

Een Waalse bestelling van KN95-mondmaskers in China voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. Dat meldt persagentschap Belga en wordt door minister De Backer, bevoegd voor de ‘Taskforce shortages’, bevestigd. Het zou gaan om enkele honderdduizenden maskers, maar dat is niet bevestigd.

‘Het gaat hier om een oud lot maskers dat door Wallonië werd gekocht op basis van gevalideerde certificaten’, zegt De Backer in een reactie. ‘De leverancier werd aangebracht door AWEX (Waalse overheidsorganisatie voor export, red.) en betrouwbaar geacht. De maskers werden bij aankomst eind maart bezorgd aan Aviq (Waalse overheidsdienst zorg en gezondheid, red.) en gedistribueerd.’

Deze bestelling vond plaats voor de oprichting van de taskforce, benadrukt De Backer. ‘Bij de opstart van de taskforce werd duidelijk dat dit (de certificaten, red.) geen voldoende kwaliteitsgarantie was en is een testprocedure gestart met Belgische labo’s. Op basis van zo’n test heeft de FOD Economie Aviq op de hoogte gebracht van het gebrek aan kwaliteit van dit lot maskers.’ Elke partij mondmaskers die in België toekomt, ondergaat sinds de oprichting van de taskforce een kwaliteitscontrole bij Belgische labo’s.

De onrust over de afkeuring in Wallonië is groot. De provinciegouverneurs en de gezondheidsinstellingen waar ze werden verspreid zijn op de hoogte gesteld, zodat de maskers niet langer worden gebruikt. Er volgt nu nóg een drievoudige analyse in opdracht van het Gewest. De resultaten worden dit weekend verwacht.