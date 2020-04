Al drie maffiosi uit de cel wegens besmettingsgevaar

Nabestaanden van slachtoffers van maffia­delicten in Italië zijn ziedend dat enkele notoire maffiosi hun cel mochten verlaten, mede wegens het risico er corona op te lopen.

Maffiajagers en ­nabestaanden van slachtoffers van maffiadelicten in Italië vrezen dat tientallen (hoog)bejaarde maffiosi gebruik zullen maken van de corona­crisis om gezondheidsredenen aan te halen, zodat ze de gevangenis vroegtijdig kunnen verlaten. Het nieuwsmagazine L’Espresso meldde gisteren dat Francesco Bonura, 78 jaar oud, de gevangenis van Milaan mag verlaten om de resterende maanden van zijn jarenlange celstraf uit te zitten in huisarrest, thuis in Palermo, op Sicilië. Bonura is geen kleine jongen, maar een voormalige boss van de Cosa Nostra, die tijdens het eerste monsterproces tegen de ­Siciliaanse maffia in de jaren 80 werd veroordeeld.

Huisarrest

Bonura zat al jaren opgesloten onder ‘41 bis’, het zwaarste gevangenisregime, dat in Italië voor de grootste maffiosi is gereserveerd. Maar gezien zijn bejaarde leeftijd en zijn al precaire gezondheid, mag hij dus naar huis, omdat de gevangenis van Milaan te gevaarlijk zou zijn voor een risicopatiënt zoals hijzelf.

De voorbije weken hebben rechters ook de celstraffen van de 65-jarige Vincenzino Iannazzo en de 72-jarige Rocco Santo Filippone omgezet in huisarrest. Beide worden beschouwd als leiders van de Calabrese misdaadorganisatie ‘Ndrangheta. De rechters vreesden dat een besmetting met het coronavirus fataal zou kunnen zijn voor Filippone, die met hartproblemen kampt.

De Italiaanse vakbond voor ­cipiers spreekt van een alarmerende situatie. Cipiers stellen vast dat criminelen elkaar beginnen te omhelzen, om zo het risico op een coronabesmetting te vergroten en om hun vrijlating uit de gevangenis te kunnen vragen.

Oppositieleider Matteo Salvini schiet met scherp op de Italiaanse regering, die hij ervan beschuldigt maffiabazen vrij te laten. Minister van Justitie Alfonso Bonafede pikt de kritiek niet. Hij wijst erop dat de magistraten de beslissing namen om de veroordeelden in kwestie uit de gevangenis te laten, maar tegelijk laat hij toch de zaak onderzoeken.