Stoffen mondmaskers genoeg: huisvlijt en binnenlandse productie volstaan

Zal het lukken om elke Belg van een mondmasker te voorzien, als de Nationale Veiligheidsraad dat nodig acht? De productie draait nu al op volle toeren – en niet in China.

Mondmaskers zullen een ‘belangrijke rol’ spelen bij de versoepeling van de coronamaat­regelen, zei premier Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week. De NMBS en De Lijn vragen ondertussen zelfs om de maskers te verplichten op het openbaar vervoer. Maar de ­afgelopen maanden hadden zelfs de ziekenhuizen en de woonzorgcentra ­amper genoeg maskers. Is een ­brede verspreiding ervan onder alle gebruikers van het openbaar vervoer, laat staan onder de volledige Belgische bevolking, dan wel ­mogelijk?

Zelf stikken

De mondmaskers die de ­ziekenhuizen en woonzorgcentra nodig hebben, zijn FFP2-maskers en chirurgische mondmaskers – ‘strategisch medisch materiaal’. Voor de aanlevering daarvan is België volledig afhankelijk van het buitenland, vooral van China. Maar het ziet ernaar uit dat de maskers die de Nationale Veiligheidsraad zal aanbevelen (of zelfs verplichten) bij een exit uit de lockdown, stoffen mond­maskers zullen zijn. Die worden nu her en der genaaid.

‘Tot voor enkele jaren gebruikten ook de ziekenhuizen die’, zegt Isabel Leroux-Roels van de dienst infectiepreventie van het UZ Gent. ‘Het virus verspreidt zich hoofdzakelijk via druppels en een masker van textiel kan die ­tegenhouden, als het minstens twee lagen heeft. Als de levering uit China nog langer uitgebleven was, hadden wij ze ook gebruikt. Een wegwerpmasker is voor een ziekenhuis interessanter, omdat het minder logistiek vergt.’

Aan stoffen mondmaskers is er geen gebrek. Iedereen met een naaimachine in huis kan ze zelf maken. Verschillende bedrijven hebben zich overigens al op de productie ervan gestort. De borstkankerorganisatie Think Pink produceert samen met een Belgisch-Italiaans bedrijf mond­maskers met drie lagen, en ze kreeg al ‘heel veel’ aanvragen­. Acht gemeenten uit het Hageland, waaronder Tienen en Leuven, ­bestelden samen 107.000 maskers voor elk van hun inwoners. ­Staden bestelde maskers bij een lokale ondernemer, Edegem schakelt dan weer een leger vrijwilligers in. Op federaal niveau is ­minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevoegd om de productie van stoffen mondmaskers in ­goede banen te leiden.

Kokend water en zeep

Leroux-Roels wijst erop dat er wel enkele belangrijke voorwaarden zijn: ‘Het masker mag niet te los zitten en moet de neus en mond bedekken.’ Het wordt ook het best maximaal acht uur lang gedragen en moet dan gewassen worden: in de wasmachine op 60 graden, of in kokend water met voldoende zeep.