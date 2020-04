Androni Giocattoli wint tweede etappe virtuele Giro, Astana blijft leider

Androni Giocattoli-Sidermec heeft woensdag de tweede etappe in de virtuele Ronde van Italië gewonnen. Daar zorgden Matteo Spreafico, die met 58’08 de beste individuele tijd liet optekenen, en Luca Chirico voor. Het Italiaanse duo kwam samen aan een tijd van 2u03’15. Astana werd op 3’01 tweede, het Italiaanse nationale team op 11’53 derde.

Na de tweede opdracht, waarin de renners de laatste 32,7 kilometer aflegden van de twaalfde Girorit, een bergetappe met start en aankomst in Cesenatico, blijft Astana leider. Het Kazachse team werd woensdag vertegenwoordigd door de Spanjaard Omar Fraile en de Canadees Hugo Houle. Zij behielden de roze leiderstrui die hun teammaats Alexey Lutsenko en Davide Martinelli zaterdag veroverden. In de stand heeft Astana 10:19 voor op Androni Giocattoli-Sidermec en 15:38 op het Italiaanse team.

Bij de vrouwen bezorgden de Spaanse Gloria Rodriguez, met 1u10:23 individueel de snelste, en de Noorse Katrine Aalerud Movistar de zege. In 2u31:56 bleven ze de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Nederlandse Lucinda Brand van Trek-Segafredo 4:40 voor. De Italiaanse selectie gaf als derde 27:49 toe. Trek-Segafredo behield de leiding. Movistar is tweede op 6:23, Italië derde op 27:27.

In de virtuele Giro wordt een deel van het oorspronkelijke parcours door de renners virtueel afgewerkt. Elk team start in elke etappe met twee renners en elke etappe kan de opstelling gewijzigd worden. De wedstrijden worden woensdag en zaterdag afgewerkt. Donderdag (voor de tweede etappe vrijdag) en zondag komen oud-renners in actie op hetzelfde parcours, dat ook door amateurs afgewerkt kan worden. Bij de Legends komen vrijdag onder anderen Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini en Matteo Montaguti op de rollen. 8.211 amateurs registreerden zich om de race donderdag of vrijdag te rijden. Met de virtuele Giro wordt geld opgehaald voor het Italiaanse Rode Kruis.

De 103ste editie van de Giro had van 9 tot 31 mei moeten plaatsvinden, maar werd afgelast wegens de coronapandemie. De Internationale Wielerunie (UCI) hoopt de Giro in oktober af te werken, na het WK wielrennen.