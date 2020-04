Dierenhotels, zomerbanden en plexiglas in busjes: dit zijn de nieuwste coronarichtlijnen

Het crisiscentrum heeft opnieuw een update gegeven aan de coronarichtlijnen. Kinderen van besmette personen mogen weer naar de opvang, winterbanden mogen vervangen worden en dierenhotels mogen opnieuw open.

Het nationaal crisiscentrum zette een nieuwe versie online van de zogenaamde FAQ, de richtlijnen voor de bevolking, de lokale besturen en de politie over hoe de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geïnterpreteerd moeten worden.

Die bevat uiteraard de wijzigingen die vorige week door de Nationale Veiligheidsraad werden goedgekeurd, zoals het openen van algemene doe-het-zelfzaken en tuincentra. Maar de richtlijnen bevatten ook enkele andere nieuwigheden.

Kinderen van besmette ouders mogen naar opvang en school

In de vorige versie van de FAQ stond dat de kinderen van volwassenen die (vermoedelijk) besmet zijn, thuis moesten blijven. Dat is veranderd. Als het kind geen ziektesymptomen vertoont, kan het naar de opvang of (de opvang op) de school gaan, tenzij de huisarts anders beslist.

Leefgroepen zijn ook ‘gezinnen’

Iedereen moet zich aan de afstandsregels houden, behalve wie onder eenzelfde dak woont. De FAQ voegt daar nu aan toe dat ook ‘personen die in residentiële voorzieningen verblijven’ die afstand onderling niet hoeven te respecteren, zoals leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen.

Plexiglas in busjes

In bestelwagens en bussen moesten tot nu toe de regels van anderhalve meter fysieke afstand gerespecteerd worden. De richtlijnen schrijven nu voor dat aan die regels ook voldaan wordt als er plexiglas geïnstalleerd wordt tussen de verschillende zitplekken.

Winterbanden mogen vervangen worden

Garages en herstellingsdiensten mogen nog steeds alleen openblijven voor dringende reparaties. Nu wordt daaraan toegevoegd dat het gaat om reparaties die ‘noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen’.

Als voorbeelden wordt gegeven: het herstellen van remmen en lichten en het vervangen van winterbanden door zomerbanden. Dezelfde principes gelden voor fietsherstellers.

Verzekeringsexperts

Tot vandaag mocht een verzekeringsexpert zich alleen voor ‘dringende schadevaststellingen’ verplaatsen. Nu wordt bepaald dat verplaatsingen ‘niet worden aanbevolen’, behalve voor dringende zaken.

Dierenhotels en dierenasielen open

Dierenhotels moesten gesloten blijven, tenzij voor wie nood heeft aan essentiële opvang van het dier, bijvoorbeeld bij een overlijden. Nu mogen de dierenhotels opnieuw de deuren openen.

Tot nu toe gold dat dierenartsen uitstelbare zorg moesten verdagen. Nu luidt het dat ‘door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg best wordt uitgesteld’. Dierenasielen moesten tot nu in principe gesloten blijven, behalve voor afspraken.

Dat wordt omgedraaid: ze mogen open, maar ‘worden gevraagd om enkel de personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten, op afspraak te ontvangen.’ De afstandsmaatregelen moeten gerespecteerd worden.