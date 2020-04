Pro League bevestigt: pas maandag beslissing over stopzetten competitie

Het was slechts een formaliteit, maar de Raad van Bestuur van de Pro League gaat akkoord om de stemming over het definitief einde van het voetbalseizoen uit te stellen naar maandag 27 april.

De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) willen eerst het standpunt kennen van de Nationale Veiligheidsraad, die zich vrijdag onder meer buigt over hoe ruim het verbod op massa-evenementen zal zijn, alvorens een beslissing te nemen over het definitieve einde van het seizoen 2019-2020. Er wordt meer duidelijkheid verwacht over de organisatie van voetbalwedstrijden de komende weken en maanden.

Op de Algemene Vergadering met de 24 profclubs moet het voorstel van de Pro League om het seizoen 2019-2020 per direct stop te zetten, officieel bekrachtigd worden, met Club Brugge als landskampioen. De Raad van Bestuur van de Pro League kwam begin april tot de conclusie dat het beter is om na 29 speeldagen een streep te trekken onder het voetbal in 1A en 1B. Er werd een werkgroep opgericht die zich moest buigen over de modaliteiten van stijgen en dalen, de verdeling van de Europese tickets, de bekerfinale en de voorbereiding op volgend seizoen.

De UEFA zet echter druk op de Pro League om toch door te gaan en ook de beslissingen van de Licentiecommissie van de KBVB, die liefst zeven profclubs de proflicentie weigerde, zinderen na. De Pro League kocht zichzelf eerder al meer tijd om uit te pluizen hoe het nu verder moet, want aanvankelijk stond de Algemene Vergadering ingepland voor 15 april. Die bijeenkomst werd al eens uitgesteld naar 24 april en nu dus opnieuw naar 27 april. De beslissing van de Nederlandse premier Mark Rutten om voetbal te verbieden tot minstens 1 september zal ongetwijfeld ook een rol spelen.

Dat er zeven profclubs naast een licentie grepen, was ook voor de Pro League even slikken. Standard, Virton, Lommel en Roeselare riskeren teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse. KV Oostende en Moeskroen zouden opgevangen worden in de eerste nationale amateur. Lokeren werd intussen failliet verklaard en de Pro League nam al afscheid van de Wase club. De zes andere teams kondigden meteen aan naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te stappen om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Het BAS doet uiterlijk 10 mei uitspraak. Daar anticipeert de Pro League ook op. “Het is mogelijk dat de uitkomsten van de licenties er toe leiden dat deze Algemene Vergadering na 10 mei wordt voortgezet”, klonk het in een eerder communiqué.

Logisch, want elke beslissing over het format of over het stijgen/dalen kan voorbarig zijn. Door natuurlijke selectie kunnen bepaalde clubs uit de boot vallen. Dat maakt het werk van de zeskoppige werkgroep (Pierre François, Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk) en Philippe Bormans (Union)) er niet makkelijker op. Zij leggen alvast de modaliteiten vast van stijgen/dalen en de verdeling van Europese tickets, maar houden daarbij rekening met verschillende scenario’s. Wellicht komt er pas na 10 mei, wanneer er duidelijkheid is over de licentiedossiers, klaarheid over hoe de Belgische competitie er volgend seizoen uit zal zien.

Geen return promotiefinale?

Op de Algemene Vergadering moeten de 24 profclubs ook stemmen of ze akkoord zijn om definitief een punt achter 1B te zetten zonder de return van de promotiefinale af te werken. OH Leuven plaatste zo’n stemming op de agenda, zo vernam persagentschap Belga woensdag.

In principe moest de algemene vergadering, die de 24 Belgische profclubs bundelt, enkel stemmen over het voortzetten of niet van 1A na 29 speeldagen. Dat was het unanieme voorstel van de Raad van Bestuur van de Pro League, die de deur nog op een kier liet om de return van de 1B-finale tussen Beerschot en OH Leuven al dan niet achter gesloten deuren af te werken. De heenmatch in Antwerpen eindigde op 1-0.

Maar OH Leuven vraagt de 24 profclubs om ook stelling in te nemen over 1B. “Als er in 1A om veiligheidsredenen niet gevoetbald kan worden, waarom dan wel in de Proximus League?”, klinkt het aan Den Dreef. OHL plaatste een verplichte stemming op de agenda. Als 1B nu stopgezet wordt, is het onduidelijk welke club moet promoveren.

OHL en Beerschot zijn alvast van mening samen te mogen stijgen naar 1A. In theorie is daar een nieuw competitieformat voor nodig, maar mogelijk brengen de licentiedossiers soelaas. Als KV Oostende, Moeskroen en/of Standard via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) opnieuw naast de licentie grijpen, is er mogelijk plek voor twee promovendi. Een werkgroep van de Pro League buigt zich momenteel over de modaliteiten voor stijgen/dalen.