‘Pure horror als we op 4 mei niet open kunnen’

Modeketen ZEB doet er alles aan om op 4 mei te kunnen herstarten. ‘Zeven weken lockdown is horror. Maar als het nog langer duurt, is dat pure horror voor onze sector’.

Luc Van Mol, stichter van de kledingketen ZEB, vindt dat de fashion retail de kans moet krijgen om op 4 mei te kunnen heropstarten. Ook al worden de eerste dagen en wellicht zelfs langer, heel rustige winkeldagen met weinig klanten.

‘Het is een zure appel waar we moeten doorbijten, maar het is essentieel dat we de draad kunnen heropnemen. We worden nu twee keer getroffen. We hebben geen omzet en we zitten met grote voorraden die in waarde afnemen. Het is zoals een voedingswinkel die straks al zijn etenswaren moet weggooien.’

De ZEB Groep, die ook nog andere formules omvat, telt 112 winkels, goed voor een jaaromzet van 250 miljoen en 1.200 medewerkers. 72 winkels worden onder de naam ZEB uitgebaat. Colruyt is er de grote aandeelhouder naast Van Mol.

Pashokjes

‘Als we op 4 mei niet kunnen heropstarten, wordt het heel lastig voor onze sector.’ Ook de handelsfederatie Comeos waarschuwde al voor faillissementen. Van Mol vindt dat in België de angst te veel regeert. ‘We voorzien alles om veilig opnieuw de deuren te openen. Ontsmettingsmiddelen, afstand tussen de klanten, winkelpersoneel met handschoenen en mondmaskers. Ontsmetten van de pashokjes. Pashokjes gefaseerd openen zodat ze niet allemaal terzelfder tijd open zijn.’

Maar wat doe je dan met kledingstukken die een klant heeft gepast, maar besluit niet te kopen? ‘We kunnen die enkele uren of een dag apart leggen, in functie van wat het advies is. Ik kan er ook mee leven dat klanten thuis passen en kunnen omruilen’, zegt Van Mol.

Banklening

Door de vijf weken lockdown is hij al bijna 30 miljoen euro omzet kwijt. ‘Elke week dat we niet verkopen, is een zware klap.’

Doordat hij geen inkomsten heeft, betaalt Van Mol voorlopig zijn leveranciers niet. ‘Ik heb mijn bank gevraagd om zo’n lening met staatswaarborg te kunnen opnemen. We waren een gezond bedrijf, dus dat mag geen probleem zijn. Ik stel vast dat het heel lang duurde vooraleer de garantieregeling in het Staatsblad verscheen. Ik hoop dat mijn bank overuren maakt om mijn dossier goed te keuren. Want als ik mijn leverancier niet kan betalen, komt hij ook in financiële verlegenheid.’

De lening, als die er komt, moet na 12 maanden in één keer afgelost worden. ‘Dat betekent dat we komend jaar investeringen schrappen om voldoende cash te maken om de bank terug te betalen. Het is een jaar dat je voor niets werkt.’