Zware natuurbrand in domein De Liereman in Oud-Turnhout

In het domein De Liereman in Oud-Turnhout woedt woensdagavond een omvangrijke natuurbrand. Dat meldt de lokale politie van de regio Turnhout.

De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die voor hinder kan zorgen in de buurt. Aan omwonenden wordt dan ook aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De gemeente vraagt ook om de wegen vrij te houden voor de hulpdiensten. De brandweer is massaal aanwezig.

Landschap De Liereman is al enkele dagen afgesloten voor natuurliefhebbers vanwege het brandgevaar door de droogte. Een medewerkster merkte woensdag een brand op in het centrum van het gebied. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Liereman is een van de oudste natuurgebieden in ons land.