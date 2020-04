Nieuwe datum voor WK snooker: 31 juli tot 16 augustus

Het wereldkampioenschap snooker, dat oorspronkelijk van 18 april tot 4 mei zou plaatsvinden, zal van vrijdag 31 juli tot zondag 16 augustus gespeeld worden. World Snooker bereikte daarover een akkoord met de gemeenteraad van Sheffield, de BBC, Eurosport en Sheffield Theaters. Voor de kwalificaties is er nog geen datum vastgelegd.

Of het WK op de nieuwe data wel effectief door zal kunnen gaan en in welke vorm, blijft afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie en de maatregelen van de Britse regering. World Snooker geeft er de voorkeur aan om het evenement met volle zaal te spelen, net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met een beperkt of helemaal geen publiek gespeeld worden. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden.

“We zijn alvast heel blij dat we een nieuwe datum hebben”, verklaarde snookerbaas Barry Hearn woensdag. “Ons toernooi wordt wereldwijd door een half miljard mensen bekeken. De wereld gaat door een moeilijke periode en live sport kan de mensen de broodnodige mentale opkikker geven. De fans hebben nu weer iets om naar uit te kijken, iets waar ze zeventien dagen lang van zullen kunnen genieten.”

“Voor de 128 spelers van de World Snooker Tour is het cruciaal te weten dat we er alles aan doen om het circuit zo snel mogelijk weer op gang te trekken, zodra de regering dat veilig acht. De spelers zijn zelfstandigen en hebben de toernooien nodig om prijzengeld te verdienen.”

“Uiteraard blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen die deelneemt aan een dergelijk groot toernooi wel onze eerste prioriteit. Ik hoop van harte dat we zoals gebruikelijk voor een vol theater kunnen spelen en ook de spelers snakken naar de ongeëvenaarde sfeer van het Crucible. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, zullen we de andere scenario’s onderzoeken.”

De top zestien van de wereld is rechtstreeks geplaatst voor het WK. De anderen, onder wie Luca Brecel (WS-37), moeten kwalificaties spelen. ‘s Werelds nummer een Judd Trump verdedigt zijn titel.

Het WK voor senioren, dat van 12 tot 15 augustus plaats zou vinden, wordt een week uitgesteld, naar 19 tot 22 augustus.