Coronacrisis geeft Brussels vijfsterrenhotel Metropole genadeslag: ‘Situatie is hopeloos’

Hotel Metropole aan het Brouckereplein in Brussel ziet geen toekomst meer. De situatie is hopeloos door de structurele verliezen van de voorbije jaren en de huidige situatie rond de coronacrisis.

Hotel Metropole werd in 1894 geopend door de brouwersfamilie Wielemans-Ceuppens, die nog steeds de eigenaar is. Het hotel is een van de laatste grote, onafhankelijke Brusselse hotels die nog in handen zijn van familiale aandeelhouders. Het is ook het enige vijfsterrenhotel in de hoofdstad dat niet tot een internationale hotelketen behoort.

Maar na meer dan 120 jaar komt nu een einde aan dat verhaal. De onderneming beschikt immers niet meer over de nodige financiële middelen om de voortzetting van zijn activiteiten te garanderen, klinkt het woensdag in een persbericht, en er is ook geen perspectief meer op verbetering.

De voorbije jaren stapelden de verliezen zich op: onder meer de terreuraanslagen in Parijs en Brussel en de werken rond de voetgangerszone hadden een grote impact op de activiteiten.

‘Doordat het hotel gedurende enkele maanden niet toegankelijk was voor voertuigen en lange tijd geconfronteerd werd met een gat voor de deur en de geluidsoverlast van de omliggende bouwwerven, verloor het veel van zijn aantrekkingskracht, zowel voor particulieren (terras en hotel) als voor professionele organisatoren van evenementen.’

2020 kondigde zich beter aan, maar het nieuwe coronavirus gooide roet in het eten. De personeelsvertegenwoordigers werden woensdagmiddag via een bijzondere ondernemingsraad op de hoogte gebracht van de plannen tot sluiting. De directie gaat nu ook gesprekken opstarten over oplossingen of maatregelen voor de 129 getroffen personeelsleden.