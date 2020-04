Het park dat we nodig hebben tijdens de coronacrisis

Een park waar je kan rondwandelen zonder een ander persoon te kruisen: de Oostenrijkse ontwerpstudio Precht denkt de oplossing te hebben gevonden.

Wat als je een park ontwerpt volgens de regels van social distancing? Overvolle parken en te smalle paden om iemand op de veilige afstand van anderhalve meter te kruisen, is een probleem dat ze dezer dagen wel in meer landen kennen. In Oostenrijk werden parken om die reden zelfs tijdelijk gesloten uit voorzorg.

Het Oostenrijkse Studio Precht heeft echter al een oplossing bedacht, en ontwierp een park waar je ongestoord kunt rondwandelen zonder een ander persoon te kruisen. Geen open ruimtes in hun ‘Parc de la Distance’, maar een spiraalvorm met hagen van negentig centimeter breed waardoor verschillende wandelroutes worden gecreëerd. Fei Tang Precht, Chris Precht en Andreas Stadlmayer inspireerden zich voor het ontwerp op onze vingerafdruk.

Elk pad is ongeveer 600 meter lang, en de hoogte van de hagen varieert om bezoekers telkens een andere indruk te geven. Ofwel worden ze volledige omgeven door groen, ofwel kunnen ze over de haag heenkijken. Maar belangrijker: op elke moment houden ze een veilige afstand van elkaar. Toegangspoorten kunnen immers aangeven of een route vrij te bewandelen is of niet. Om het hele park te doorwandelen tot in het middelpunt, heb je zeker twintig minuten nodig, aldus de ontwerpers.

Ook eens de coronapandemie voorbij is, heeft zo’n park nut, menen ze. ‘Dat kan het worden gebruikt voor wie even alleen wil zijn, en het geluid en de drukte van de stad wil ontvluchten. Ik heb in veel steden gewoond, maar ik denk dat ik nergens ooit alleen ben geweest in de buitenlucht. Dat is echt een unieke kwaliteit’, klinkt het.