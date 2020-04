Coach Jürgen Klopp over superseizoen van Liverpool: “We kunnen nog beter worden”

Of er nog gevoetbald wordt in de Premier League of niet: Liverpool heeft zo’n grote voorsprong dat het al virtueel kampioen is. Toch ziet coach Jürgen Klopp werkpunten voor de toekomst: “Er is nog veel ruimte voor verbetering.”

In Engeland wordt er uitgekeken naar een eventuele hervatting van de Premier League, die al sinds vorige maand stilligt vanwege het coronavirus. Spannend aan de top is het echter allang niet meer. Met meer dan twee derde van de competitie achter de rug heeft leider Liverpool een voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger van Manchester City, dat weliswaar één wedstrijd minder op de teller heeft. Een eerste landstitel sinds 1990 en een eerste in de Premier League kan de Liverpudlians bijna niet meer ontsnappen, na een erg dominant seizoen. De kroon op het werk nadat vorig seizoen ook al de Champions League gewonnen werd. “Om te beginnen hoeven wij helemaal niets te veranderen”, verklaarde succescoach Jürgen Klopp woensdag aan Sky Sports. “Maar aan de andere kant is deze ploeg geen definitieve versie: er is nog veel ruimte voor verbetering en daar werken wij ook aan. We kunnen nog beter worden.”

Met meer dan zeventienduizend doden is het Verenigd Koninkrijk zwaar getroffen door het coronavirus. Een hervatting van de competitie zou een uitlaatklep kunnen zijn voor heel wat Engelsen, die nog tot minstens 7 mei in lockdown zitten. “Als het voetbal mensen zou kunnen helpen hun humeur te verbeteren of eens aan iets anders te laten denken, moeten wij op zeker moment maar terug beginnen te trainen. Wanneer dat zal zijn, weet ik ook niet. Die beslissing neemt de overheid.”