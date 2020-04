Door de coronacrisis vond dinsdag de gemeenteraad in Izegem voor het eerst volledig digitaal plaats. De marathonzitting van ruim vijf uur was live te volgen maar werd ontsierd door een incident. Tijdens de zitting liet N-VA-schepen Tom Verbeke per ongeluk zijn microfoon aanstaan, waarbij hij Groen-gemeenteraadslid Balder Clarys 'linkse, vuile ratten' toeriep. En dat voor het oog en oor van alle kijkende Izegemnaren.

'Ik had het eerlijk gezegd zelf niet gehoord. Even later hoorde ik wel van andere gemeenteraadsleden en mensen die de gemeenteraad online volgden wat de schepen had gezegd', aldus Clarys. Hij vindt hetgeen er gebeurd is heel erg triestig. 'Tijdens de gemeenteraad had ik nog opgeroepen om in deze coronaperiode over de partijgrenzen heen samen te werken. Net voor de woorden van de schepen had ik nog een complimentje gegeven aan zijn partijgenoot.'

Excuses

Op het einde van de gemeenteraad, iets voor half twee ’s dinsdagnacht, excuseerde de schepen zich online voor zijn woorden. 'Ik wil mij verontschuldigen naar jullie, maar in het bijzonder naar collega Clarys voor wat een te luide innerlijk opwelling was. Ik verontschuldig mij daar uit de grond vanuit het diepste van mijn hart voor. Het was ongepast. Mijn excuses.'

Dinsdagochtend mocht Balder Clarys viel mail ook nog excuses ontvangen voor hetgeen het gebeurd is. 'Ik heb inderdaad een mail ontvangen, maar ik had op zijn minst verwacht dat de schepen me eens zou opbellen. Die excuses vind ik trouwens ook ongeloofwaardig.' Woensdagavond staat er bij Groen Izegem een vergadering gepland. Daarop zal onder andere het incident van dinsdagavond besproken worden. 'We willen dit incident zeker niet opkloppen, maar in deze moeilijke coronatijden is dit voorval toch extra pijnlijk.'