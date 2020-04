Als u ooit het Japanse Sakura bezoekt, zou u zich in Nederland kunnen wanen. Daar is er namelijk een tulpenpark - mét windmolen - waar jaarlijks duizenden tulpen bloeien. Er kwamen echter te veel gegadigden tijdens de bloeiperiode, waardoor er een verhoogd risico was op coronabesmettingen. In de video hierboven ziet u hoe de tulpen vakkundig een kopje kleiner gemaakt zijn.