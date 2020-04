De vele lockdowns en het stilleggen van een groot deel van het vliegverkeer leidden tot een wereldwijde daling van de olieconsumptie. Een groeiend probleem is dat de overproductie aan olie steeds moeilijker gestockeerd raakt. Dat was dinsdag te merken in de haven van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië. Daar stonden 24 olietankers te wachten om hun lading aan land te brengen.