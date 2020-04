Wie wordt de running mate van Joe Biden? ‘Michelle Obama zou ik meteen kiezen’

Voor Joe Biden kan de zoektocht naar een running mate voor de presidentsverkiezingen van november beginnen. Wat hem betreft, wordt het sowieso een vrouw. Maar Michelle Obama lijkt geen optie.

Na de opgave van zijn rivalen in de Democratische voorverkiezingen, ligt de weg naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen open voor Joe Biden. Dat betekent dat hij ook stilaan aan een running mate moet beginnen te denken voor het vicepresidentschap.

Zelf vindt Biden het nog vroeg om al een naam te hebben. Tegen 1 mei wil hij een groep van adviseurs hebben samengesteld die hem zal helpen in de zoektocht naar een geschikte kandidaat. Dat zei hij in ‘The Late, Late Show with James Corden’. Tegen begin juli wil hij een lijst van een tot drie kandidaten hebben. In augustus moet Biden nog officieel aangeduid worden als presidentskandidaat op de Nationale Conventie van de Democraten.

Vereisten

In de eerste plaats zoekt Biden een vrouw als potentiële vicepresident. Dat heeft hij al meerdere keren laten verstaan. ‘Het is erg belangrijk dat mijn regering een weerspiegeling is van het land’, zegt hij daarover aan KDKA-TV.

Biden somde voor tv-presentator James Corden een aantal kwaliteiten op die hij in een running mate zoekt.‘De belangrijkste vereiste is iemand die - als ik plots voor welke reden dan ook aftreed - meteen president kan zijn’, zegt hij. De vicepresident moet wat hem betreft beschouwd worden als presidentieel, iemand die indien nodig zijn plaats kan innemen.

Van de voormalige president Barack Obama kreeg hij naar eigen zeggen ook het advies om iemand te kiezen die complementair is. ‘Kies iemand die een achtergrond of competentie heeft in iets wat niet jouw sterkte punt is, om elkaars zwaktes te compenseren.’

Namen

Kamala Harris. Foto: AP

De zoektocht naar een geschikte running mate is in stilte al begonnen. Er is in Amerikaanse media al veel speculatie over mogelijke kandidaten. Zo circuleren de namen van de voormalige Democratische kandidaten Kamala Harris, Amy Klobuchar en Elizabeth Warren. Ook Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, en Stacey Abrams, die in 2018 kans maakte om als eerste zwarte vrouw ooit gouverneur te worden, worden genoemd.

En dan is er nog de immens populaire Michelle Obama. ‘Ik zou haar meteen kiezen’, zegt Biden over haar aan KDKA-TV. ‘Ze is briljant, ze kent de kneepjes van het vak. Ze is een heel fijne vrouw. De Obama’s zijn goede vrienden. Maar ik denk niet dat ze opnieuw in de buurt van het Witte Huis wil wonen.’

De voormalige first lady heeft inderdaad al meermaals laten verstaan dat ze die ambitie niet heeft. In haar memoires Becoming schrijft ze: ‘Ik zeg het hier duidelijk: ik heb niet de intentie om mij ooit verkiesbaar te stellen.’ Haar mening lijkt nog niet veranderd, ook niet om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. Wel zou ze volgens The Washington Post op een goed moment openlijk haar steun uitspreken voor Biden. Dat zou zijn campagne een boost kunnen geven op een moment dat de aanloop naar de presidentsverkiezingen wordt overschaduwd door het nieuwe coronavirus. Bidens campagneteam zou daarom het perfecte momentum afwachten.

Barack Obama

Barack Obama heeft zich vorige week al achter zijn voormalige vicepresident geschaard. Hij noemde hem in een videoboodschap een goede vriend. ‘En ik geloof dat Joe alle kwaliteiten heeft die we nu nodig hebben in een president.’