Nieuw meldpunt voor zieke of dode pimpelmeesjes

Een aantal weken geleden dook een nieuwe mysterieuze ziekte op die pimpelmezen erg ziek maakt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), het Agentschap voor Natuur en Bos en Vogelbescherming Vlaanderen hebben een meldpunt geopend voor zieke en dode pimpelmezen.

Minister Demir, Agentschap voor Natuur en Bos en Vogelbescherming Vlaanderen willen het ziektebeeld en de verspreiding van de ziekte kunnen opvolgen en de ernst van de situatie in Vlaanderen kunnen beoordelen. De mysterieuze ziekte is erg dodelijk voor de kleine vogels. Op een aantal weken tijd kwamen er in de gebieden langs de Duits-Nederlands-Belgische grens meer dan 20.000 meldingen binnen. Dat ook onze Vlaamse pimpelmeesjes ziek worden is dus helaas niet ondenkbaar, maar op dit moment is het nog niet op grote schaal in kaart gebracht.

Iedereen die een ziek of dood meesje vindt kan dit melden via meldpunt@vogelbescherming.be. Als je een verzwakte pimpelmees vindt, stop ze dan in een kartonnen doos en contacteer het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Ook een dode pimpelmees kun je melden via het meldpunt. Vermeld zeker waar en wanneer u de pimpelmees hebt gevonden en voeg een foto van de dode mees (of mezen) toe.

De verspreiding in Duitsland. Sinds de oproep van de Duitse Vogelbescherming (NABU) op 9 april zijn er al meer dan 11.000 gevallen van dode en zieke vogels gemeld, meestal gaat het om pimpelmezen. Foto: rr

Vogelbescherming Vlaanderen en Agentschap voor Natuur en Bos geven de raad om wilde vogels niet langer te voederen. Drinkplaatsen kan je best regelmatig reinigen. Zodra je een zieke of dode mees hebt gespot aan jouw drinkplaats, verwijder je best de drinkplaats om de besmetting niet verder te verspreiden. Het lijkt er namelijk op dat de ziekte vooral verspreid wordt via voederplaatsen en drinkplaatsen in de tuin.

De getroffen vogels vallen op omdat ze geen natuurlijke schrikreacties meer vertonen. Waarnemingen maken melding van pimpelmezen die apathisch op de grond zitten en geen moeite doen om te ontkomen aan naderende mensen. Andere vermeende symptomen zouden ademhalingsproblemen zijn, een verfomfaaid verenkleed, geen eetlust hebben en niet meer kunnen slikken.