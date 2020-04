Hongersnood wordt erger dan coronavirus, waarschuwt VN

De economische terugval veroorzaakt door het nieuwe coronavirus kan in ontwikkelingslanden tot hongersnood leiden, waarschuwt het voedselprogramma van de Verenigde Naties.

De VN schat dat 130 miljoen mensen te maken kunnen krijgen met hongersnood tegen het einde van 2020 als gevolg van de uitbraak van het virus. Dat zou een verdubbeling betekenen van het aantal mensen dat wereldwijd kampt met voedselonzekerheid, tot 265 miljoen, zegt David Beasley, directeur van het voedselprogramma van de VN.

‘We moeten niet enkel tegen een wereldwijde gezondheidscrisis vechten, er is ook sprake van een globale humanitaire crisis’, zei Beasley tijdens de VN Veiligheidsraad. ‘Miljoenen burgers die in een conflictgebied wonen worden naar de rand van uithongering geduwd.’

De economische moeilijkheden voor ontwikkelingslanden zijn, volgens Beasley, vooral een terugval in toerisme en geldtransfers van familieleden, en dalende olieprijzen. Landen als Haïti, Nepal en Somalië teren erg op die geldtransfers, terwijl bijvoorbeeld Ethiopië het vooral moet hebben van toerisme. De dalende olieprijs is een ramp voor Zuid-Soedan, waar olie het enige exportproduct is.

Beasley zegt dat zijn organisatie bezig is om voedselvoorraden voor drie maand en cash opzij te zetten om landen bij te staan. Het voedselprogramma vraagt ook 350 miljoen dollar om een logistiek netwerk en transportsystemen op te zetten om de humanitaire supply chains in de wereld te behouden.