Ondanks de versterking bij de Oekraïense brandweer is er geen vooruitgang geboekt bij de bluswerken van de branden in het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok. Deze dronebeelden tonen wat er nog overblijft van het geteisterde deel in de regio.