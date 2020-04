Ruim 7.000 Belgen gerepatrieerd, nog 5.000 willen terugkeren uit buitenland

Door de coronacrisis kwamen heel wat Belgen vast te zitten in het buitenland. In totaal zijn al ruim 7.000 Belgen gerepatrieerd, 5.000 anderen wachten nog op een mogelijkheid om terug te keren.

‘Een kleine 5.000 mensen kwamen al terug op een dertigtal door België gecharterde vluchten’, laat Arnaud Gaspart, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, weten. Nog eens 2.000 kwamen terug via vluchten van Europese partners. ‘Andersom bieden wij ook op onze repatriëringsvluchten plaatsen aan onderdanen van andere EU-landen, in het kader van de Europese solidariteit.’

Deze week staan er nog enkele repatriëringsvluchten gepland. Een kwam gisteren aan uit Tenerife, vandaag worden er mensen teruggevlogen uit Peru en Ecuador, morgen komt er een tweede vlucht uit Tenerife en ook een uit Algerije.

Marokko

De situatie in Marokko, waar Belgen met een dubbele nationaliteit vastzitten, is nog niet volledig opgelost. Mensen met een Marokkaanse nationaliteit mogen het land namelijk niet verlaten. ‘De lokale autoriteiten hebben aanvaard om Belgen die ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, te laten vertrekken als ze dwingende medische of sociale redenen kunnen voorleggen’, zegt Gaspard. Zij moeten een attest van hun dokter kunnen voorleggen, of moeten bewijzen dat ze voor hun werk moeten terugkeren naar ons land.

Ook ouders met minderjarige kinderen in ons land komen in aanmerking. ‘Tegen eind deze week zouden de Marokkaanse autoriteiten ons laten weten wie aan hun voorwaarden voldoet om te kunnen vertrekken.’