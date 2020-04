'De piek van de overlijdens lijkt achter ons te liggen, ergens rond 12 april. En dat zowel in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra', zei viroloog Steven Van Gucht vanmorgen tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. 'De cijfers zijn al een aantal dagen hoopgevend, dat doet ons verlangen naar betere tijden', vulde woordvoerder Yves Stevens aan.

Er werden de afgelopen 24 uur 263 nieuwe patiënten met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Er werden 432 mensen ontslagen. In totaal liggen 4.765 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.020 op intensieve zorg, een daling van 59 patiënten. 733 mensen moeten beademd worden. Dat is een daling van 44 mensen.

Er zijn 266 nieuwe sterfgevallen te betreuren, waarvan 118 in Vlaanderen, 109 in Wallonië en 39 in Brussel. 87 mensen stierven in de ziekenhuizen en zijn bevestigde gevallen, in de woonzorgcentra vielen 178 doden. Daarvan is 13 procent bevestigd, 87 procent zijn vermoedelijke gevallen. In totaal vielen al 6.262 coronadoden in ons land, 46 procent in het ziekenhuis, 52 procent in de woonzorgcentra.

Er werden 933 nieuwe bevestigde besmettingen vastgesteld in het laboratorium, 561 via de klassieke kanalen, 372 via een lopende studie in de woonzorgcentra. In totaal zijn er 41.889 bevestigde gevallen geteld in ons land. Er werden al 171.400 testen uitgevoerd in totaal, 4.290 daarvan gebeurden de afgelopen 24 uur.

'Heel wat van de overlijdens in de woonzorgcentra dateren vaak van enkele dagen terug', zei Van Gucht.

'Cijfers hoopgevend'

'De cijfers zijn al een aantal dagen hoopgevend, dat doet ons verlangen naar betere tijden', zei Stevens. 'Het

het zijn signalen dat we kunnen uitkijken naar een graduele afbouw van de maatregelen.'



Toch waarschuwde hij dat we nog geduld moeten hebben. 'Ons gedrag van vandaag bepaalt de nabije toekomst', zei hij. 'Onze inspanningen lonen, we hebben de kracht van het virus kunnen verkleinen, maar het is een weerbarstig en koppig virus dat zich niet snel overgeeft', zei Stevens. Daarom mogen de inspanningen nog niet direct gelost worden.



'Vele duizenden mensen in de zorgsector hebben alles gegeven om patiënten de nodige zorg te geven. Ook de komende weken zullen nog zwaar worden, dat kan leiden tot sterke emoties bij het zorgend personeel', zei Stevens. 'Trek jullie op aan elkaar en de vele steun die jullie krijgen. We kunnen het zorgpersoneel niet genoeg bedanken, maar door het juiste gedrag aan te nemen kunnen we het zorgend personeel ook daadwerkelijk helpen. Blijf de maatregelen volhouden, stop het virus, samen kunnen we dit aan', besloot hij.