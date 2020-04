Op de Gentse stadsring was het dinsdagavond lang aanschuiven aan de McDonald's. Voor het eerst sinds de lockdown van kracht is, werden de drive-ins van de hamburgerrestaurants weer geopend, en daar zaten blijkbaar veel Gentenaren op te wachten.

In de Martelaarslaan liep het dinsdagavond uit de hand. 'Het aanschuiven verliep chaotisch, het was een onveilige situatie', zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. 'Daarom hebben we besloten de uitbater te waarschuwen, hij moet maken dat de file niet tot op de rijbaan komt. Anders loopt hij het risico dat we hem moeten afsluiten.'

Met politielint werd de ingang afgebakend, de wachtenden werden gevraagd om door te rijden. Ook in de Waalburgstraat in Wondelgem waren er gelijkaardige problemen.