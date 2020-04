Historisch schip Ortelius voor 1 euro verkocht

De historische schooltjalk Ortelius heeft een nieuwe eigenaar. De stad Antwerpen verkocht het schip voor een symbolische euro.

Aanvankelijk bedroeg het minimumbod 15.000 euro. Maar dat bleek teveel voor de kosten die aan het schip zijn verbonden. Daarom verlaagde het schepencollege de minimale biedingsprijs tot een symbolische euro. Aan de verkoop waren wel voorwaarden verbonden, zoals een duidelijke visie op de restauratie en toekomstig gebruik.

Het college besloot om de Ortelius te verkopen aan Pieter Ghysels, zaakvoerder van het zeilreisbureau Atlasail. ‘Met zijn bedrijf heeft deze zeeman de nodige ervaring met klassieke zeilschepen en zeilreizen’, zegt Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG Vespa. ‘We zijn opgetogen over het feit dat een ervaren bedrijf dit varend erfgoed niet alleen in onze haven herstelt, maar ook voor een ruim publiek toegankelijk gaat maken.’

Restauratie

De tsjalk ligt momenteel op de Droogdokkensite in Antwerpen. Hij zal over land naar een werf in Doel vervoerd worden voor de renovatie. Het doel is om het schip in twee jaar op te knappen. ‘We hopen het zeilschip zo snel mogelijk te water te laten en in te zetten voor boottochten, opleidingen, teambuildings, schoolreizen, deelnames aan maritieme festivals, enzovoort’, zegt Ghysels. ‘In 2022 mag Antwerpen voor de zevende keer de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld verwelkomen met de internationale Tall Ships Races. Als alles goed gaat, zijn we ook van de partij.’

De tjalk wordt opgenomen in de vzw de Maakschappij in Doel. Zo wordt het schip toegankelijk voor iedereen die mee zijn schouders onder de restauratie wil zetten. ‘Het restauratieproject is een uiterst geschikt platform voor het aanleren van ambachten als hout- en staalbewerking, motormechanica, elektriciteit en zelfs loodgieterij’, zegt Ghysels.

Historisch

Het verhaal van de 5 meter brede en 22 meter lange tjalk begint in 1898. Het schip is vernoemd naar Antwerps cartograaf Abraham Ortelius en werd aanvankelijk als vrachtschip gebruikt.

In 1945 werd het samen met de tjalk De Gerlache aangekocht door toenmalig Antwerps burgemeester Lode Craeybeckx en geschonken aan de stad. Daarna kreeg het schip een herbestemming en werd het omgedoopt tot schooltjalk. De Ortelius en De Gerlache moesten schoolgaande jeugd warm maken voor de watersport. Ze deden korte rondvaarten op de Schelde en ook langere uitstappen naar Nederland. De schoolkinderen konden dan aan boord blijven overnachten.

De Ortelius werd in 2005 uit de vaart genomen. De Gerlache is sinds 2014 in beheer van het Museum aan de Stroom (MAS).