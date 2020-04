Duizenden roze en paarse bloemen die de Japanse naam shibazakura dragen, vormen een kleurrijk tapijt in Tangshan, een stad in de Chinese provincie Hebei. De bloemen, waarvan de bladen lijken op die van de kersenbloesems, staan in bloei vanaf midden april tot eind mei. In Japan wordt aan de voet van de berg Fuji zelfs elke jaar het Shibazakura Festival gehouden ter ere van de bloem.