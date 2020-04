Eerste rapport experts: winkels weer open op 4 mei, scholen op 18 mei

In een eerste versie van hun rapport, dat vandaag aan de kern voorgelegd zal worden, bevelen de experts die zich buigen over de exitstrategie voor de coronacrisis een gedeeltelijke heropening voor de bedrijven en winkels aan vanaf 4 mei, en voor de scholen vanaf 18 mei. Dat meldt Le Soir. De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdag samen.

Het gaat om een advies van tien experts van de Gees (Groep Experts belast met de Exitstrategie), en de federale en deelstaatregeringen hoeven dat advies niet te volgen. De experts stellen een progressieve opheffing van de inperkingsmaatregelen voor, met een heropstart vanaf 4 mei van bepaalde niet-essentiële activiteiten. Daarbij moet telewerk verplicht blijven waar dat mogelijk is. En, uiteraard: de statistieken moeten nog steeds de goede kant blijven opgaan.

Banken en verzekeraars zouden dus nog steeds vanop afstand moeten werken, terwijl een reeks handelszaken zou kunnen openen met behoud van social distancing. Denk daarbij aan winkels van bouwmaterialen of fietsen, winkels die producten verkopen voor het maken van mondmaskers, en garagehouders om herstellingen uit te voeren of verkochte wagens af te leveren.

Een avond met familie of goede vrienden zou weer toegelaten worden. Dat zou beperkt worden tot één avond per weekend en met een groep van maximaal tien mensen, en elke week dezelfde groep. De experts pleiten ook voor de heropening van parken en speelpleinen, en voor het opnieuw toelaten van bepaalde buitensporten zoals tennis, vissen of golf, met maximaal twee personen.

Kleuterklassen blijven dicht

Nog volgens het scenario van de experts zouden de scholen opnieuw openen op 18 mei, hoewel de kleuterklassen nog gesloten blijven. Dat ligt in lijn met de verwachtingen. De lagere scholen zouden gedeeltelijk heropend worden, met voorrang voor het zesde leerjaar, vervolgens het eerste, en daarna het vijfde. De grootsten zouden halftijds kunnen komen. Voor het secundair onderwijs wordt gepleit om alleen de laatstejaars één tot twee keer per week naar de klaslokalen te laten komen. In het secundair onderwijs is online les namelijk handiger dan in het lager onderwijs.

De restaurants en cafés zouden volgens het advies gesloten blijven. Oudere mensen of mensen met medische problemen krijgen in het rapport de raad zich te blijven afzonderen.

Pas vrijdag wordt de knoop over de heropstart doorgehakt en zal premier Sophie Wilmès (MR) eventuele versoepelingen meedelen.

