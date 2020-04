De Panne krijgt uitkijktoren

De Panne krijgt er een uitkijkpunt bij, met zicht op het beschermde natuur­reservaat De Westhoek, het duinenlandschap, de zee en het strand.

De betonnen toren komt in het verlengde van de zeedijk richting Frankrijk, waar een nieuwe wandeldijk zal worden aangelegd. Het architectenbureau Studio Moto kwam als winnaar uit de bus van een wedstrijd waarvoor zestig bureaus zich inschreven. Moto werd opgericht door Thomas Hick en Mo Vandenbergh, die konden warmlopen bij het gerenommeerde Robbrecht & Daem.

Ze ontwierpen een ruwe betonnen trap die meer wil zijn dan een uitkijkpost. Vandenbergh vergelijkt Westerpunt met ‘een robuuste en dynamische sculptuur, die een landschapsbeleving wil aanbieden’. Vanop de wandeldijk neemt de trap je mee de hoogte in, waarna een afdaling volgt richting strand. Stijgende bezoekers ­komen niet in contact met dalers – het lijkt wel of de coronaspelregels hier in het geding waren.

Aan de realisatie gaat nog een uitgebreid vergunningstraject vooraf. Volgens het gemeentebestuur moet de uitkijk­toren vanaf 2022 een nieuwe toeristische attractie worden voor De Panne.