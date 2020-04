Italiaanse krant onder vuur na opmerking over Maggie De Block: ‘Minister van 140 kilogram’

De Italiaanse krant Affari Italiani ligt onder vuur nadat ze minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bekritiseerde. Bij een artikel over de Belgische coronacijfers was er sprake van ‘de minister van 140 kilogram’. Lezers van de krant eisen excuses.

Vorige vrijdag kopte de Milanese krant Affari Italiani op ‘Coronavirus, België wijzigt hoe het doden zal tellen, beslist Maggie: minister van 140 kilogram’. In het artikel zelf werd er opnieuw op haar gewicht gefocust.

Op Twitter regent het reacties sinds het bewuste artikel online verscheen. ‘Dit is respectloos.’ ‘We zijn niet allemaal zo in Italië.’ Of ook: ‘Zijn jullie niet beschaamd?’ Het stuk werd intussen verwijderd, maar de schermafbeeldingen circuleren nog steeds op sociale media.

Ook de Italiaanse website Dissapore haalt fel uit naar de Milanese krant. Zelfs als een vrouw een hoge functie bekleedt, ontsnapt ze niet aan bodyshaming, klinkt het in een artikel. ‘We veronderstellen dat de beslissingen van de Belgische minister Maggie belangrijker zijn dan haar fysieke gestalte.'

Het is niet de eerste keer dat Affari Italiani onder vuur ligt vanwege ongepaste commentaar. Eerder moest ook de Italiaanse minister van Landbouw, Teresa Bellanova, het ontgelden, onder andere voor haar kledingkeuzes.