Topman katholiek onderwijs: ‘Laat school zelf beslissen of ze opent’

De vraag wanneer en welke scholen weer openen klinkt steeds luider. Volgens directeur-generaal van het katholiek onderwijs Lieven Boeve moet elke school zelf kunnen beslissen of de deuren weer open gaan. Dat zegt hij aan De Tijd.

Vrijdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de heropening van de scholen in België. In Nederland mogen de basisscholen weer open op 11 mei, en experts menen dat ook bij ons scholen kunnen openen. Lager onderwijs en richtingen met veel praktijkvakken zouden bijvoorbeeld voorrang kunnen krijgen, omdat het daarbij moeilijker is om online les te geven.

Volgens Lieve Boeve, topman van het katholiek onderwijs, moet elke school de afweging zelf maken. Er zijn te veel factoren die verschillen, van de leeftijd van het onderwijsteam tot de oppervlakte van de speelplaats. ‘Een school die veel oudere leerkrachten in haar team heeft, zal anders oordelen over een heropstart dan een school met jonge leerkrachten’, zegt hij aan De Tijd. En een school aan de rand van de stad heeft mogelijk minder ruimte om social distancing te doen, oppert hij in De ochtend.

In Nederland gaan kinderen de helft van de tijd naar school, zodat er niet te veel leerlingen tegelijk aanwezig zijn. Dat sluit Boeve niet uit.