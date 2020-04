‘Eén op de vijf bedrijven verwacht ontslagen’

Eén op de vijf bedrijven ziet zich genoodzaakt om binnenkort werknemers te ontslaan, één op de vier weet het nog niet. Dat zegt Hans Maertens, directeur-generaal van Voka, in De ochtend.

Voka, de vereniging voor Vlaamse werkgevers, heeft 1.109 Vlaamse bedrijven bevraagd over hoe zij de toekomst inschatten. ‘85 procent van de bevraagde bedrijven zegt de noodzakelijke maatregelen te hebben genomen voor de gezondheid van werknemers’, zegt Maertens. Daarbij gaat het vooral om maatregelen die social distancing mogelijk maken, net als hygiënische maatregelen. ‘En 85 procent zegt dat de werknemers zelf vragende partij zijn om weer op te starten. De Nationale Veiligheidsraad moet vrijdag beslissen om snel alle bedrijven en winkels weer te openen.'

Toch is er veel onzekerheid. Bij de bedrijven die nu een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, denkt de helft dat men na 3 mei opnieuw gewoon aan de slag kan. Maar de andere helft denkt dat ze nog maanden een beroep zal moeten doen op tijdelijke werkloosheid. ‘Eén op de vijf bedrijven ziet zich genoodzaakt om werknemers te ontslaan, dat is veel. Eén op de vier zegt het nog niet te weten’, vertelt Maertens. ‘Het risico is enorm dat tijdelijke werkloosheid volledige werkloosheid wordt. Hoe langer de economische lockdown blijft duren, hoe langer de economische schade blijft duren, ik zou bijna het woord "bloedbad" durven gebruiken.’

'D-day voor de economie'

Maertens roept daarom op om ‘een beredeneerd risico te nemen met een gezond evenwicht tussen gezondheid en economie’. Dat houdt ook in dat er duidelijkheid moet komen over openbaar vervoer, onderwijs en kinderopvang. ‘Bij het begin van de lockdown is gezegd dat we de curve moeten afvlakken en de druk op de ziekenhuizen moeten vermijden. Dat is gebeurd. Nu wordt er gezegd: we moeten opletten dat het virus niet meer opduikt’, zegt Maertens. ‘Als we zo verder doen, is het al eind volgend jaar en dan is de economie morsdood.’

Volksvertegenwoordiger John Crombez (SP.A) vraagt vooral helderheid aan de bevoegde politici. 'De vraag om de economische situatie niet erger te maken, kan iedereen steunen. Maar er is te veel onzekerheid, het is te moeilijk en gevaarlijk om alles snel te willen doen', zegt Crombez in De ochtend. 'Je moet ook zeggen wat niet open gaat en waarom. Er moet per sector duidelijkheid komen.'

Vrijdag zou een beslissing moeten volgen over de heropstart van de economie, zegt minister Alexander De Croo (Open VLD). Maertens hoopt in elk geval dat bedrijven op 3 mei weer open kunnen, hij noemt het ‘D-day voor de economie’. Eerder kwam van Comeos al de vraag om alle winkels tegelijk te openen, om overrompelingen te voorkomen.