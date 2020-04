De kans dat we de GP van Nederland dit jaar op een aangepaste F1-kalender zullen zien staan lijkt steeds kleiner te worden.

Het had een gigantisch feest moeten worden: de terugkeer van Nederland op de F1-kalender. Voor het eerst sinds 1985, toen Niki Lauda won, zou er opnieuw een F1-race in Nederland plaatsvinden.

Kosten nog moeite werden gespaard. Het circuit van Zandvoort werd verbouwd en er was een ticketverkoop waarvoor het in die mate storm liep dat er bij lottrekking tickets toegewezen moesten worden.

Alles werd in gereedheid gebracht voor een 'Hollands feestje' waarbij de Max Verstappen-fans uit hun dak konden gaan maar plots was er het coronavirus en werd de race net als veel andere races afgelast en uitgesteld.

In Nederland heeft men sindsdien niet onder stoelen of banken gestoken dat ze de voorkeur geven aan een nieuwe racedatum met publiek, desnoods pas in 2021. De terugkeer op de F1-kalender moet gevierd kunnen worden en dat kan niet zonder publiek.

Even was er nog hoop op een race met publiek deze zomer maar doordat ook de Nederlandse regering heeft beslist om zogenaamde massa-evenementen tot en met 1 september te verbieden kan de F1-race in het beste geval zonder publiek worden verreden.

"Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan," vertelt Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, tegenover 'De Telegraaf'.

"Het is wat het is. Er is in ieder geval duidelijkheid en ik respecteer het beoordelingsniveau van de deskundigen. Het is ook helder gecommuniceerd"

De Formule 1 streeft ernaar om alsnog een ingekorte F1-kalender voor 2020 samen te stellen. Voorlopig ziet het er naar uit dat Oostenrijk daarbij de eerste race op de kalender zal worden.

"Het management van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA staan nu voor een bijna onmogelijke opgave nog iets van een kalender voor dit jaar te maken," aldus Lammers.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: