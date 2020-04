Tennisbonden richten gemeenschappelijk solidariteitsfonds op tegen corona

De tennisfederaties ATP (mannen), WTA (vrouwen), ITF (internationale federatie) en de vier grandslamtoernooien zullen een gemeenschappelijk solidariteitsfonds oprichten voor spelers die het financieel moeilijk hebben nu er geen toernooien doorgaan omwille van de coronacrisis.

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, roept de tennissers op om naar wens bij te dragen aan het fonds. Vorige week wou de Serviër nog een fonds creëren dat gefinancierd zou worden op basis van een progressief barema, maar dat idee laat hij nu varen.

Een precies bedrag wordt niet vermeld in het persbericht, want “de details worden nog vastgelegd”. Het fonds zal beheerd worden door zowel de ATP als de WTA. De zeven betrokken partijen zullen “belangrijke giften” doen.

Volgens Djokovic zal het fonds uiteindelijk “meerdere miljoenen dollar” tellen, zonder de bijdragen van de spelers. “Ik wil nog geen cijfers geven zolang er nog geen officiële aankondiging is”, zei hij in een livesessie op Instagram. “De spelers kunnen individueel zoveel helpen als ze willen. Ik heb met Roger Federer en Rafael Nadal gesproken en we hebben geprobeerd om een baremamodel voor te stellen op basis van de ranking. Maar het is moeilijk een speler onder druk te zetten om geld over te maken, wat zijn klassering ook is.”

Hernemen met regionale tornooien

Djokovic denkt dat het proftennis, dat sinds medio maart stilligt wegens de coronacrisis, kan hervat worden. “Ik denk dat er meer regionale toernooien met prijzengeld zullen zijn, maar waarschijnlijk zonder ATP-punten. Ik denk dat dat scenario voor heel binnenkort is”, stelde Djokovic in een livesessie op Instagram met Fabio Fognini. “Alle landen zullen een eigen manier hebben om uit de lockdown te komen. Het zal moeilijk zijn ons circuit herop te starten, want dat gaat elke week in een ander land door.”

Fognini van zijn kant denkt dat het zeer moeilijk wordt om dit jaar nog te tennissen. “Jij bent in Servië, waar de lockdown op 20 mei wordt opgeheven. Maar in Spanje is dat het geval op 25 juni. We kunnen toch moeilijk beweren dat we opnieuw toernooien gaan spelen”, aldus de Italiaan, die er niet voor te vinden is om achter gesloten deuren te tennissen. “Kan je je een finale van een grandslamtoernooi indenken zonder mensen op de tribunes?”