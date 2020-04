Rutten: niet alles kan meteen weer normaal worden

Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zegt dat de Veiligheidsraad eind deze week niet zal beslissen om alle scholen, alle winkels en alle bedrijven te openen. 'Dan moeten we daar binnen de twee weken op terugkomen en is de schade alleen maar groter'.

Vrijdag maakt de Nationale Veiligheidsraad maatregelen bekend die ons uit de lockdown moeten leiden. Maar, zo waarschuwde Gwendolyn Rutten (voorzitter Open VLD tot 28 mei) in De Afspraak, niemand mag verwachten dat de Veiligheidsraad alle teugels gaat vieren. En dat alle winkels weer open mogen, zoals die zelf hopen, daar gelooft Rutten ook niet in.

'Je voelt dat het tijd wordt, de mensen snakken ernaar terug hun zaak te openen. Je voelt dat enorm en ik begrijp dat. Het duurt allemaal lang. Maar hoe graag we dat ook willen, het zou echt fout zijn om holderdebolder met z'n allen weer in de economie te duiken.'

Want dit virus is niet overwonnen en als we nu te snel gaan, dan gaan de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de overlijdens weer pieken en dan moeten we de klok weer terugdraaien, waarschuwde Rutten. Dat moeten we absoluut vermijden, zei ze: we kunnen beter stap voor stap de lockdown versoepelen zodat de economie stap voor stap kan herleven. Dat zal zekerder, robuuster zijn dan te snel te veel willen, merken dat het virus weer opveert en noodgedwongen te moeten teruggaan naar een totale lockdown.

'Deze epidemie is niet gedaan, is verre van gedaan. Maar we hebben een kleine marge en die moeten we gebruiken (om de lockdown wat te versoepelen red.)', stelde viroloog Van Ranst eveneens in De Afspraak. 'Het is een fragiele situatie en we moeten absoluut vermijden dat de curve weer omhoog gaat want dan hebben we pas echt grote problemen.'

Eerder deze week had Ruttens collega Bart De Wever (N-VA) gesteld dat andere landen verder staan in het versoepelen van de maatregelen en een duidelijkere timing hebben. De Wever vreest dat andere landen onze plaats in de wereldeconomie gaan innemen en dat we die voorgoed kwijt zijn als we te traag handelen.

'We zijn veerkrachtig'

Rutten begrijpt de bezorgdheid, maar is niet zo pessimistisch. 'We zijn een veerkrachtige samenleving.' Bovendien heeft ons land ook een exitstrategie en, zo zei viroloog Van Ranst in De Afspraak 'de maatregelen die andere landen nemen, staan niet zo ver van onze maatregelen'.

Rutten beklemtoonde dat aan de mensen perspectief moet worden gegeven en rekent daarvoor op de Veiligheidsraad vrijdag. Het gaat haar trouwens niet enkel om economische maatregelen. Maatregelen zoals het heropstarten van scholen zijn even belangrijk want dat biedt ouders meer ruimte en tijd voor thuiswerk bijvoorbeeld. 'Tegelijkertijd thuiswerken én kinderen hebben die je moet begeleiden, dat hou je niet vol.'

Maar alle winkels openen volgende week, daar gelooft Rutten dus niet in. Hoe zeer het ook jammer is voor kleinere winkels die intussen lijdzaam moeten toezien hoe grotere ketens met meer mogelijkheden tot social distancing wel opengaan.