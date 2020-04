Marc Van Ranst: ‘Virussen hebben geen politieke kleur’

Viroloog Marc Van Ranst noemt de oproep van de Vlaamse rectoren over de spanning tussen wetenschap en politiek een goed signaal. ‘Men probeert wetenschap en politiek uit elkaar te spelen.’

De Vlaamse rectoren betreuren in een open brief dat de relatie tussen politici en wetenschappers verzuurt. Ze vinden dat politici moeten stoppen met sakkeren op de virologen en andere wetenschappers die de coronacrisis analyseren en duiden. Om de coronacrisis te bezweren, moeten ze elkaar vertrouwen.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) noemt dat een goed signaal. ‘Op het terrein werken we zo goed mogelijk samen’, zo reageert hij in De Afspraak op de samenwerking tussen politici en wetenschappers. ‘Van diegenen die niet op het terrein staan, krijgen we meer commentaar. We kunnen dat niet winnen. Wat je ook doet, je gaat commentaar krijgen.’

De experts verstoppen zich volgens hem niet als de cijfers niet goed zijn. Dat verwijt hij ‘politici die nu commentaar’ hebben wel. ‘Zij zaten toen nog veilig verstopt in de spouwmuren’, zo zette hij eerder op Twitter.

Wanneer er elke dag meer en meer zieken en doden moesten gemeld worden, dan waren enkel de experten bereid om daar telkens duiding bij te blijven geven. De politici die daar nu commentaar op hebben zaten toen nog veilig verstopt in de spouwmuren. https://t.co/2zxeC6CXHf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 21, 2020

De viroloog denkt dat de criticasters de wetenschap en politiek uit elkaar wil spelen. ‘Er zijn mensen die in een periode waar apolitiek wordt gewerkt, proberen het spel van meerderheid en oppositie te krijgen. Dit is de fase dat je kleine twisten en valse tegenstellingen gaat krijgen. Nu is alles al drie keer uitgelegd. We hebben twee maanden virologieles op nationale televisie gehad. Elke kleine tegenstelling wordt dan uitvergroot.’

Van Ranst schuwt politiek geladen tweets niet. Hij is ook niet van plan om daarmee te stoppen. ‘Dat recht heeft elke bakker, beenhouwer en viroloog. Politiek is te belangrijk om aan de politici over te laten.’

Zijn wetenschappelijk werk kan hij daar perfect van scheiden, zegt hij. ‘Virussen hebben geen politieke kleur.’