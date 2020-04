Axel Daeseleire over zijn coronabesmetting: ‘Ik wist dat het slecht kon aflopen’

Acteur Axel Daseleire (51) heeft voor het eerst getuigd over zijn coronabesmetting. ‘Ik heb de dood in de ogen gekeken’, zegt hij aan VTM Nieuws.

Daeseleire werd op 25 maart opgenomen in het ziekenhuis met zware ademhalingsproblemen. Drie dagen eerder had hij zich aangeboden in een controlepost in Antwerpen omdat hij 39 graden koorts had.

‘Ze hebben toen geen coronatest gedaan. Omdat mijn zuurstofsaturatie nog op een behoorlijk niveau zat, kon ik weer naar huis. Maar wanneer ik ademhalingsproblemen zou krijgen, moest ik direct naar de spoed. Drie dagen later heb ik dat gedaan’, zegt hij.

In het ziekenhuis werd hij in een kunstmatige coma gebracht. Tien dagen in totaal. ‘Als men je dat vertelt, weet je dat het ernstig is en voel je je maar klein. Ik wist ook dat het slecht kon aflopen.’

Daeseleire getuigde dinsdagavond vanuit zijn tuin in het VTM Nieuws. ‘Ik ben nu volop aan het revalideren en ben 11 kilogram kwijt. Allemaal spieren, geen vet’, zei hij.